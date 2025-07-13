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В Грузии заявили о недопустимости попыток Европы преподать стране "урок демократии"

В Грузии заявили о недопустимости попыток Европы преподать стране "урок демократии" Заявление, подписанное 17 министрами иностранных дел европейских стран и Верховным представителем ЕС, к сожалению, следует расценивать как очередное грубое и несправедливое покушение на грузинский народ и грузинскую демократию.
В регионе
13 июля 2025 г. 15:01
В Грузии заявили о недопустимости попыток Европы преподать стране урок демократии

Заявление, подписанное 17 министрами иностранных дел европейских стран и Верховным представителем ЕС, к сожалению, следует расценивать как очередное грубое и несправедливое покушение на грузинский народ и грузинскую демократию.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии "Грузинская мечта".

Подчеркивается, что упомянутое письмо пропитано дезинформацией в советском стиле и ложными обвинениями. "Грузинская мечта" призывает каждого подписавшего письмо "в будущем более ответственно относиться к своим заявлениям".

"Организованная атака против грузинского народа, которая приобрела новое содержание после 26 октября, имеет лишь одну причину — грузинский народ не допустил возвращения к власти агентуры Deep State ("Дип стейт" - глубинное государство), коллективного "Национального движения", что открыто поддерживалось послом ЕС в Грузии и конкретными европейскими и бывшими американскими чиновниками.

Все видят, что никто не может поставить под сомнение легитимность парламентских выборов. Помимо объективной реальности, легитимность выборов подтверждается как заключением БДИПЧ/ОБСЕ, так и заявлениями высокопоставленных должностных лиц ОБСЕ, включая сделанное несколько дней назад Генеральным секретарем ОБСЕ заявление о том, что выборы 2024 года полностью отразили волю грузинского народа. Очевидно, что европейские чиновники недовольны не содержанием выборов, а их результатами", — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Европа переживает "демократический регресс и тяжелейший ценностный кризис».

"Большинство европейских государств действуют под принципиальным влиянием Deep State. Неконтролируемая миграция, псевдолиберальная пропаганда, упадок государственных и религиозных институтов стремительно ведут к потере идентичности Европы. Непризнание победы на выборах неугодных партий и кандидатов и отмена выборов, политическое преследование оппонентов и тотальное ограничение свободы СМИ стали сегодня нормой для Европы. На этом фоне никого не удивляют ни абсурдные резолюции Европарламента, ни дезинформационное письмо 18 еврочиновников, ни их санкции и другие нападки на грузинский народ.

Мы ни на кого не нападаем, но вместе с тем, не перестанем защищать страну, ее суверенитет, идентичность и интересы грузинского народа. Мы не допустим никаких компромиссов в этой борьбе. При этом мы выражаем полную готовность к сотрудничеству с любым государством, которое пожелает справедливого сотрудничества с Грузией. Важно, чтобы все понимали: так же, как Грузия нуждается в Европе, так же и Европейский Союз нуждается в Грузии", — говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".

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Версия на азербайджанском языке “Gürcü Arzusu”: Avropanın ölkəmizə “demokratiya dərs”i keçməsi qəbulolunmazdır  

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