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В Ираке в рамках урегулирования планируют ликвидировать 11 лагерей РКК

В Ираке в рамках урегулирования планируют ликвидировать 11 лагерей РКК В Северном Ираке предполагается полностью ликвидировать 11 лагерей РКК, а находящихся в них тысячи боевиков переместить в другие места.
Другие страны
13 июля 2025 г. 15:38
В Ираке в рамках урегулирования планируют ликвидировать 11 лагерей РКК

В Северном Ираке предполагается полностью ликвидировать 11 лагерей РКК, а находящихся в них тысячи боевиков переместить в другие места.

Как передает Report со ссылкой на газету Sabah, эта мера планируется в рамках проводимого Анкарой процесса освобождения Турции от терроризма.

РКК была основана 47 лет назад в турецком Диярбакыре и с того времени она развернула 11 крупных лагерей в Северном Ираке.

Также на глубине 20-40 км от границы расположены лагеря Синат, Хафтанин, Гара, Хакурк, Метина, Авашин-Басьян. Среди инфраструктуры РКК в Ираке есть больницы, небольшие плотины для выработки электричества, полигоны и тренировочные объекты, многочисленные пещеры, укрытия и схроны с оружием. Как отмечает Sabah, все эти объекты предполагается полностью очистить от присутствия террористической группировки после завершения этапа разоружения и роспуска.

По данным издания, три самых крупных лагеря - Кандиль и Махмур в Ираке и Синджар в Сирии - предполагается со временем полностью закрыть и передать местным властям. В них проживает наибольшее число боевиков, в том числе все командиры организации.

Напомним, что в пятницу первая группа боевиков РКК сдала оружие в рамках процесса разоружения организации. Церемония сдачи и сожжения оружия состоялась в иракской провинции Сулеймания. В ней приняли участие 30 членов РКК.

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