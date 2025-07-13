За сутки в Донецкой области Украины из-за ударов ВС РФ погибли три человека, семеро ранены

За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации в телеграмм-канале.

Согласно информации, в Покровском районе в результате обстрелов ранен один человек в Доброполье, двое ранены в Покровске, один человек погиб и один ранен в Мирнограде, а в Белозерском районе один человек погиб.

"Краматорский район. В Озерном Лиманской громады уничтожено 30 частных домов, еще 5 - в Заречном. В Александровке поврежден магазин и 2 автомобиля. В Славянске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 7 домов и 4 админздания. В Андреевке повреждена линия электропередачи и грузовик. В Константиновке повреждены 6 домов и газопровод", - говорится в сообщении.

"С линии фронта эвакуированы 94 человека, в том числе 20 детей", - заключает ОВА.