За сутки в Донецкой области Украины из-за ударов ВС РФ погибли три человека, семеро ранены

За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации в телеграмм-канале.
Согласно информации, в Покровском районе в результате обстрелов ранен один человек в Доброполье, двое ранены в Покровске, один человек погиб и один ранен в Мирнограде, а в Белозерском районе один человек погиб.
"Краматорский район. В Озерном Лиманской громады уничтожено 30 частных домов, еще 5 - в Заречном. В Александровке поврежден магазин и 2 автомобиля. В Славянске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 7 домов и 4 админздания. В Андреевке повреждена линия электропередачи и грузовик. В Константиновке повреждены 6 домов и газопровод", - говорится в сообщении.
"С линии фронта эвакуированы 94 человека, в том числе 20 детей", - заключает ОВА.