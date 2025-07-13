Эрдоган: Анкара внимательно следит за мирными переговорами Баку и Еревана

Турция внимательно следит за мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией.
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Эрдоган подчеркнул, что Анкара сделала важный шаг "к полному исключению терроризма" из повестки дня как Турции, так и всего региона. Аль-Нахайян заявил, что этот процесс внесет значительный вклад в безопасность региона, и пожелал успешно его завершить.
Турецкий лидер отметил, что его страна внимательно следит за мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией, начатых в Абу-Даби, и будет продолжать поддерживать усилия по восстановлению спокойствия на Южном Кавказе.
Эрдоган также указал, что стратегическое партнерство между Турцией и ОАЭ положительно проявляет себя во всех сферах, и что две страны обладают большим потенциалом во многих областях, в частности оборонной промышленности и новых технологиях.