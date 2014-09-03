Боевики «Исламского государства» угрожают развязать войну на Кавказе

На записи боевики стоят возле старого советского истребителя, захваченного на одном из военных аэродромов в сирийской провинции Ракка. Один из террористов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, заявляет о намерении «освободить» Чечню и Кавказ и создать там «исламский халифат».
Кроме того, боевики угрожают сирийскому лидеру Башару Асаду, обещая начать наносить удары с воздуха.
В июне 2014 года боевики группировки «Исламское государство» начали наступление на северные и западные районы Ирака. За короткое время они захватили крупнейшие города и поселки страны. Экстремисты объявили о создании «Исламского халифата» на подконтрольных территориях в Сирии и Ираке.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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