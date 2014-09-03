Боевики «Исламского государства» угрожают развязать войну на Кавказе

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ) опубликовали в интернете видеозапись, в которой угрожают развязать войну на Кавказе, в частности, в Чечне. Об этом сообщает Report cо ссылкой на телеканал Al Arabiya.

На записи боевики стоят возле старого советского истребителя, захваченного на одном из военных аэродромов в сирийской провинции Ракка. Один из террористов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, заявляет о намерении «освободить» Чечню и Кавказ и создать там «исламский халифат».

Кроме того, боевики угрожают сирийскому лидеру Башару Асаду, обещая начать наносить удары с воздуха.

В июне 2014 года боевики группировки «Исламское государство» начали наступление на северные и западные районы Ирака. За короткое время они захватили крупнейшие города и поселки страны. Экстремисты объявили о создании «Исламского халифата» на подконтрольных территориях в Сирии и Ираке.