О нас

Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем

Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем Подсудимый Араик Арутюнян, обвиняемый в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, заявил, что у него нет проблем со здоровьем.
Происшествия
21 января 2025 г. 18:44
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем

Подсудимый Араик Арутюнян, обвиняемый в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, заявил, что у него нет проблем со здоровьем.

Как сообщает Report, об этом он сказал на очередном судебном заседании.

Обвиняемый А. Арутюнян отметил отсутствие жалоб на здоровье: "Проблемы со здоровьем, если возникают, решаются в изоляторе. В целом я не слышал жалоб на здоровье от других обвиняемых".

На заседании суда большинство адвокатов обвиняемых подали ходатайства о замене меры пресечения в виде ареста на домашнее заключение. Обвиняемый Араик Арутюнян, в отличие от других, заявил, что ни он, ни его адвокат не подавали ходатайство о переводе на домашний арест.

Прокурор возразил против удовлетворения этих ходатайств, ссылаясь на личности обвиняемых, тяжесть и характер предъявленных обвинений, а также на риск, что изменение меры пресечения может помешать объективному ходу судебного разбирательства.

Представители потерпевших, включая руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова, выступившего от имени Азербайджана, попросили суд отклонить ходатайства о замене меры пресечения и оставить обвиняемых под стражей.

Представитель потерпевшего Арзу Джавадов отметил, что следственные изоляторы страны оснащены квалифицированными врачами и необходимыми медикаментами. Он подчеркнул, что медицинская помощь предоставляется своевременно, здоровье обвиняемых находится под контролем Международного комитета Красного креста, и процессуальных оснований для изменения меры пресечения нет. Джавадов обратился к суду с просьбой не удовлетворять поданные ходатайства.

Представитель потерпевших Шахин Гусейнов подчеркнул, что подсудимые обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях. Он напомнил, что права потерпевших столь же важны, как и права обвиняемых, отметив, что дело затрагивает интересы тысяч пострадавших. Гусейнов назвал ходатайства о домашнем аресте необоснованными и попросил суд их отклонить.

Другой представитель потерпевших, Джаваншир Мамедов, указал на то, что обвиняемые были задержаны при попытке покинуть страну. Он подчеркнул, что сохраняется риск их укрытия от правосудия, и призвал суд не менять меру пресечения.

Следующее заседание суда состоится 27 января, на котором будут оглашены решения по ходатайствам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Arayik Harutyunyan: Səhhətimdə problem yoxdur

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi