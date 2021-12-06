Посол Греции посетил информационное агентство Report

Посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос посетил информационное агентство Report

Посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос посетил информационное агентство Report.

Директор информационного агентства Фуад Гусейналиев предоставил греческому дипломату подробную информацию о деятельности и структуре агентства и подчеркнул намерение расширять международное информационное сотрудничество с зарубежными СМИ.

Ф. Гусейналиев рассказал, что 24 ноября Report подписал соглашение о сотрудничестве в области обмена информацией с Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).

Посол Николаос Пиперигкос в свою очередь отметил, что налаживание сотрудничества между СМИ двух стран вносит свой вклад в укрепление отношений между Азербайджаном и Грецией, и выразил надежду на подписание подобных соглашений между информагентствами Греции и Report.