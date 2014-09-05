В Баку пройдет выставка афганского художника

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Афганский художник Реза Хазарен представит свою персональную выставку.

Как сообщили Report в галерее “YAY”, персональная выставка афганского художника Резы Хазаре, живущего и работающего в Азербайджане, будет проходить с 10 по 26 октября.

На выставке под названием "Анестезия" художник представит новые картины, в которых отражены нелегкие годы, проведенные автором в качестве беженца.

Афганец Реза Хазаре родился в 1987 году в иранском городе Захедан. В 2005 году Реза окончил Тегеранскую Высшую школу изобразительного искусства, а затем для продолжения учебы приехал в Азербайджан. В 2012 году Реза Хазаре окончил Азербайджанскую государственную академию художеств.

Вход на выставку для всех посетителей будет бесплатным.