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В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие

В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие В Никольском округе Вологодской области России произошло обрушение подвесного пешеходного моста, в результате чего пострадали шесть человек.
Другие страны
12 июля 2025 г. 17:17
В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие

В Никольском округе Вологодской области России произошло обрушение подвесного пешеходного моста, в результате чего пострадали шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на областную администрацию.

"Во время Крестного хода в Никольском округе произошло обрушение подвесного пешеходного моста через реку Юг между двумя населенными пунктами - поселком Дуниловским и деревней Дунилово. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Вологодской области.

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