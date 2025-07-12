Али Асадов встретился с министром энергетики Украины

Али Асадов встретился с министром энергетики Украины

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы повестки дня азербайджано-украинских отношений, включая перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах

Также подчеркнута важность поддержки территориальной целостности и суверенитета, которую Азербайджан и Украина оказывали друг другу на протяжении истории, отмечено значение состоявшегося сегодня в Баку заседания Межправительственной комиссии с точки зрения расширения экономических связей в различных направлениях, выражена благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном украинскому народу.