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Али Асадов встретился с министром энергетики Украины

Али Асадов встретился с министром энергетики Украины Али Асадов встретился с министром энергетики Украины
Внешняя политика
12 июля 2025 г. 15:57
Али Асадов встретился с министром энергетики Украины

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы повестки дня азербайджано-украинских отношений, включая перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах

Также подчеркнута важность поддержки территориальной целостности и суверенитета, которую Азербайджан и Украина оказывали друг другу на протяжении истории, отмечено значение состоявшегося сегодня в Баку заседания Межправительственной комиссии с точки зрения расширения экономических связей в различных направлениях, выражена благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном украинскому народу.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Ukraynanın energetika naziri ilə görüşüb

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