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В Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова открылась выставка "Волшебный мир Зейнаб"

В Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова открылась выставка "Волшебный мир Зейнаб" В Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялось открытие выставки под названием "Волшебный мир Зейнаб", автором которой является 13-летняя Зейнаб Бабаева.
Искусство
20 июня 2025 г. 15:14
В Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова открылась выставка Волшебный мир Зейнаб

В Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялось открытие выставки под названием "Волшебный мир Зейнаб", автором которой является 13-летняя Зейнаб Бабаева.

Как сообщает Report, в числе посетителей экспозиции были вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

На выставке были представлены работы юной художницы, вдохновленные ее любовью к природе, животным, флоре и фауне. В своих произведениях Зейнаб использовала натуральные материалы - глину, льняные нити, ткань, - превращая их в образы, рожденные богатым внутренним миром и яркой фантазией.

Мероприятие открыл проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов. В своем выступлении он высоко оценил работы юной художницы и пожелал ей творческого роста, подчеркнув, что именно такие дети формируют будущее национального искусства.

Он отметил, что в работах Зейнаб чувствуется подлинный вкус и удивительное стремление к творчеству.

Кроме того, народный художник сделал автору экспозиции особое предложение и пригласил ее в Азербайджанскую государственную академию художеств, на факультет скульптуры.

"Я хочу пригласить тебя в Азербайджанскую государственную академию художеств, на факультет скульптуры. Приходи - посмотри, как работают профессиональные мастера и студенты нашего факультета, почувствуй эту атмосферу. Я уверен, это будет для тебя вдохновляющим и важным опытом", - подчеркнул С.Мамедов.

С теплыми словами к участникам и гостям обратился также председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, который поблагодарил организаторов и отметил важность поддержки детского и юношеского творчества.

Директор Центра Анна Ибрагимбекова в своей речи рассказала о миссии учреждения - создавать условия для самовыражения юных авторов, развивать их творческий потенциал и вдохновлять их на новые открытия.

Выступившая на мероприятии заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Гюнай Эфендиева поздравила юную Зейнаб с ее первой выставкой и выразила уверенность в том, что у девочки большое творческое будущее.

Она отметила, что эти работы проникнуты добротой и теплотой. Их главная особенность в том, что они созданы с любовью.

В ходе мероприятия также был продемонстрирован короткий видеоролик, в котором показано, как Зейнаб работает: от рождения идеи и лепки до украшения и оживления каждой фигурки.

В завершение мероприятия юная художница провела небольшой мастер-класс, в котором активно приняли участие гости и дети.

Отметим, что выставка прошла в рамках указа президента Азербайджана о праздновании 90-летия со дня рождения народного писателя Магсуда Ибрагимбекова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMaqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində “Zeynəbin sehrli dünyası” adlı sərgi açılıb

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