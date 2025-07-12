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Кенан Гулузаде: Союз горнолыжных курортов тюркских государств станет стимулом для роста взаимного турпотока

Кенан Гулузаде: Союз горнолыжных курортов тюркских государств станет стимулом для роста взаимного турпотока Кенан Гулузаде: Союз горнолыжных курортов тюркских государств станет стимулом для роста взаимного турпотока
Туризм
12 июля 2025 г. 15:30
Кенан Гулузаде: Союз горнолыжных курортов тюркских государств станет стимулом для роста взаимного турпотока

Союз горнолыжных курортов тюркских государств станет мощным стимулом для увеличения взаимного туристического потока между странами.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде на первом саммите Союза в "Шахдаге".

По его словам, сотрудничество между тюркскими государствами, особенно партнерство в сфере туризма, имеет исключительно важное значение. "Создание Союза горнолыжных курортов стало важным этапом в этом направлении. Наша общая история, язык, этнические и культурные корни составляют фундамент наших отношений. Мы убеждены, что союз будет способствовать увеличению взаимного туристического потока, продвижению горнолыжного туризма и укреплению сотрудничества между горнолыжными курортами тюркских государств", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kənan Quluzadə: "Türkdilli Dövlətlərin Xizək Kurortları İttifaqı qarşılıqlı turist axınının artmasına töhfə verəcək"

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