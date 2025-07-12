Приостановлена работа химзаводов в Сумгайыте

SOCAR приостановил работу этилен-полиэтиленового и полимерного заводов в Сумгайыте.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) временно приостановила работу завода "Этилен-Полиэтилен" и предприятий SOCAR Polymer, расположенных в Сумгайыте.

Как сообщает Report, причиной такого решения стала неисправность в технологическом режиме (расходомере газа) на заводе ЭП Производственного объединения "Азерикимья" (дочернее предприятие SOCAR) .

"Сбой затронул не только сам завод, но и установки SOCAR Polymer, находящиеся с ним в одной технологической цепочке", - отмечается в заявлении компании.

По информации компании, на факельных установках заводов наблюдается горение и задымление.

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы для возобновления деятельности предприятий.