В Польше на пляже Балтийского моря обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 06:58
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Правоохранительные органы Польши расследуют обнаружение обломков неопознанного летательного аппарата на пляже Балтийского моря.
Как передает Report со ссылкой на RMF24, об этом сообщила военная полиция страны.
"Военная полиция под руководством прокуратуры Гданьска расследует обнаружение фрагментов неопознанного летательного аппарата на пляже. Мы будем информировать о ходе расследования", - говорится в заявлении.
По информации радиостанции, обломки обнаружил случайный прохожий, который обратился в полицию. Впоследствии к расследованию подключились саперы, военнослужащие и сотрудники спецслужб.
По предварительным данным, обнаруженный аппарат может принадлежать Вооруженным силам Польши.
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