İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Polşada Baltik dənizi çimərliyində naməlum uçuş aparatının qalıqları aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 08:57
    Polşada Baltik dənizi çimərliyində naməlum uçuş aparatının qalıqları aşkarlanıb

    Polşanın hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Baltik dənizi çimərliyində naməlum uçuş aparatının qalıqlarının aşkarlanması ilə bağlı araşdırma aparır.

    "Report"un RMF24-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkənin hərbi polisi xəbər verib.

    "Hərbi polis Qdansk Prokurorluğunun rəhbərliyi altında çimərlikdə naməlum uçuş aparatının qalıqları ilə bağlı araşdırma aparır. İstintaq davam etdikcə sizi məlumatlandıracağıq", - açıqlamada deyilir.

    Radiostansiyanın məlumatına görə, qalıqları yoldan keçən şəxs aşkarlayıb və polisə müraciət edib. Sonra minaaxtaranlar, hərbçilər və xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları araşdırmaya cəlb olunublar.

    İlkin məlumata görə, aşkarlanan aparat Polşa Silahlı Qüvvələrinə məxsus ola bilər.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Baltik dənizi Polşa
    В Польше на пляже Балтийского моря обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    16:18
    EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
    Komanda
    16:18
    Foto
    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycana səfərə gəlib
    Xarici siyasət
    16:14
    Foto
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti