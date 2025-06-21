Объявлены победители VII Международного музыкального фестиваля "Мир мугама"

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры завершился VII Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама", по итогам которого определены победители.
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В двухэтапном состязании приняли участие 31 молодой исполнитель из Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Китая и других стран. По решению международного жюри 14 участников вышли в финал, из которых 6 были удостоены призовых мест:
III место - Алибек Сапарбояев и Дильноза Акбарова (оба из Узбекистана),
II место - Нуреддин Тагиев и Мехта Мохаммедализаде Бехнам (оба из Азербайджана),
I место - Фарангиз Махмудова (Узбекистан).
Гран-при конкурса завоевал представитель Азербайджана - Мафтун Сафарли.
Специальная премия Азербайджанской национальной консерватории "За верность традиции" была вручена музыкальной группе из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
В состав жюри под председательством Узбекистана вошли эксперты из Азербайджана, Турции и Германии. Заключительный концерт лауреатов конкурса состоится 22 июня в Мугам-центре города Агдам.