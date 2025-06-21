Объявлены победители VII Международного музыкального фестиваля "Мир мугама"

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры завершился VII Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама", по итогам которого определены победители.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры завершился VII Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама", по итогам которого определены победители.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в рамках фестиваля на базе Азербайджанской национальной консерватории прошел международный конкурс исполнителей мугама.

В двухэтапном состязании приняли участие 31 молодой исполнитель из Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Китая и других стран. По решению международного жюри 14 участников вышли в финал, из которых 6 были удостоены призовых мест:

III место - Алибек Сапарбояев и Дильноза Акбарова (оба из Узбекистана),

II место - Нуреддин Тагиев и Мехта Мохаммедализаде Бехнам (оба из Азербайджана),

I место - Фарангиз Махмудова (Узбекистан).

Гран-при конкурса завоевал представитель Азербайджана - Мафтун Сафарли.

Специальная премия Азербайджанской национальной консерватории "За верность традиции" была вручена музыкальной группе из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В состав жюри под председательством Узбекистана вошли эксперты из Азербайджана, Турции и Германии. Заключительный концерт лауреатов конкурса состоится 22 июня в Мугам-центре города Агдам.