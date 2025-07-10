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Документальный фильм о национальном герое Хокуме Алиевой выйдет в августе

Документальный фильм о национальном герое Хокуме Алиевой выйдет в августе Документальный фильм о Хокуме Алиевой выйдет в августе
Искусство
10 июля 2025 г. 17:19
Документальный фильм о национальном герое Хокуме Алиевой выйдет в августе

В августе состоится премьера документального фильма "Хокума – моя печаль", посвященного Национальному герою Азербайджана Хокуме Алиевой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов Азербайджана.

Режиссером картины является секретарь Союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Зия Шихлинский.

Руководителем проекта выступает председатель СКА, народный артист Расим Балаев. Оператором картины стал Юрий Варновский, монтажером - Мубариз Нагиев, координатором - Али Иса Джаббаров.

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