Встреча в Абу-Даби создает благоприятные условия для подписания мирного договора и открытия коммуникаций - КОММЕНТАРИЙ

Встреча в Абу-Даби создает благоприятную почву для подписания мирного договора и открытия коммуникаций - КОММЕНТАРИЙ

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби создает благоприятную почву для подписания мирного договора, открытия коммуникаций в регионе и достижения соглашения по другим вопросам в ближайшем будущем.

Об этом в комментарии Report заявил главный консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Метин Мамедли.

Он отметил, что инициатива проводить встречи в двустороннем формате исходит от азербайджанской стороны и что такой формат является весьма эффективным.

"Осенью 2023 года Азербайджан однозначно предложил проводить переговоры только в двустороннем формате. Наша позиция исходит из того, что роль третьей стороны как посредника не способствует мирному процессу. Напротив, посредники больше преследуют собственные интересы, нежели достижение мира, и тормозят процесс. Проведение встречи в двустороннем формате противоречит их интересам. Они хотят установить свой контроль в регионе, но должны знать, что уже находятся в стороне, и переговоры продолжатся в двустороннем формате. Армения приняла предложение Азербайджана, и в результате мы наблюдаем позитивную динамику в мирном процессе: согласован проект мирного договора, достигнут прогресс в вопросе делимитации границ".

Эксперт подчеркнул, что на фоне позитивных тенденций открытие Зангезурского коридора и подписание мирного соглашения вполне реальны в обозримом будущем.

"В Абу-Даби стороны договорились продолжить переговоры по ключевым элементам мирного процесса. Это свидетельствует о том, что Азербайджан и Армения намерены добиться серьезного прогресса в ближайшем будущем. Однако результат будет зависеть от хода переговорного процесса и того, какую позицию в дальнейшем займут власти Армении”.