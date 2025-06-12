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Актер Харрис Юлин скончался на 88-м году жизни

Актер Харрис Юлин скончался на 88-м году жизни Американский актер театра и кино Харрис Юлин скончался в Нью-Йорке на 88-м году жизни от остановки сердца.
Искусство
12 июня 2025 г. 07:30
Актер Харрис Юлин скончался на 88-м году жизни

Американский актер театра и кино Харрис Юлин скончался в Нью-Йорке на 88-м году жизни от остановки сердца.

Как сообщает Report со ссылкой на People, Юлин запомнился зрителям по культовым фильмам "Лицо со шрамом", "Охотники за привидениями", "Тренировочный день" и комедии "Мистер Бин".

Актер также активно снимался в телесериалах, включая популярный "Озарк". Его последняя работа вышла в 2024 году.

Юлин был номинирован на премии Emmy и Drama Desk Award, а в 2019 году — на премию Гильдии киноактеров США за роль в сериале "Озарк".

Незадолго до смерти он готовился к съемкам в новом сериале "Американская классика" с Лорой Линни и Кевином Клайном. По словам режиссера Майкла Хоффмана, Юлин был "одним из величайших актёров, которых он когда-либо встречал".

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