PAŞA Bank отчитался о росте чистой прибыли

Чистая прибыль ОАО PAŞA Bank составила 133,802 млн манатов по итогам периода с января по сентябрь 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев операционная прибыль PAŞA Bank составила 617,743 млн манатов (на 3,4% больше, чем годом ранее), операционные расходы – 423,462 млн манатов (+3,9%), отчисления в специальные резервы – 21,725 ​​млн манатов (+23,7%), непредвиденные расходы – 276 тыс. манатов (год назад отсутствовали), а платежи по подоходному налогу – 38,477 млн ​​манатов (-2,6%).

На 1 октября текущего года активы PAŞA Bank составили 9 млрд 987,063 млн манатов (+11,8%). Из них 3 млрд 883,762 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 19,2%.

За отчетный период обязательства банка увеличились на 13,4% до 9 млрд 2,348 млн манатов, в частности депозитный портфель увеличился на 10,7% до 7 млрд 487,038 млн манатов, балансовый капитал снизился на 1,1% до 984,715 млн манатов, а уставный капитал вырос на 14,2% до 404,882 млн манатов.