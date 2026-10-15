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    Anglo Asian Mining увеличила производство серебра в Азербайджане почти на 30%

    Промышленность
    • 15 октября, 2026
    • 10:16
    Anglo Asian Mining увеличила производство серебра в Азербайджане почти на 30%

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, в III квартале 2026 года увеличила производство серебра в стране на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 52 969 унций (в III квартале 2025 года было 41 623 унции).

    Как сообщает Report со ссылкой на Anglo Asian Mining, из общего объема выпуска за июль-сентябрь 5 480 унций серебра содержалось в сплаве Доре, а 47 489 унций было получено в результате флотационной обработки и через SART-технологию.

    За девять месяцев 2026 года Anglo Asian увеличило производство серебра на 40,3% - до 145 824 унций (против 103 971 унции за 9 месяцев 2025 года).

    Согласно подтвержденному прогнозу компании, по итогам всего 2026 года объем производства серебра ожидается в диапазоне от 170 000 до 210 000 унций.

    Anglo Asian Mining plc - производитель меди и золота в Азербайджане. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.

    Производство серебра Anglo Asian Mining (AAM)
    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda gümüş istehsalını təxminən 30 % artırıb
    Anglo Asian Mining increases silver production in Azerbaijan by nearly 30%
    44 - Tezliklə
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