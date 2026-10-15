"Anglo Asian Mining" Azərbaycanda gümüş istehsalını təxminən 30 % artırıb
- 15 oktyabr, 2026
- 10:29
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Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining PLC" şirkəti (aktivləri Azərbaycandadır) 2026-cı ilin III rübündə gümüş istehsalını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27,3 % artıraraq 52 969 unsiyaya (2025-ci ilin III rübündə 41 623 unsiya) çatdırıb.
"Report" "Anglo Asian Mining"ə istinadən xəbər verir ki, iyul-sentyabr aylarındakı ümumi istehsal həcminin 5 480 unsiyası "dore" xəlitəsinin tərkibində olub, 47 489 unsiyası isə flotasiya emalı nəticəsində və SART texnologiyası vasitəsilə əldə edilib.
Bu ilin 9 ayı ərzində "Anglo Asian Mining" gümüş istehsalını 40,3 % artıraraq 145 824 unsiyaya (2025-ci ilin 9 ayındakı 103 971 unsiyaya qarşı) çatdırıb.
Şirkətin təsdiqlənmiş proqnozuna əsasən, bütövlükdə 2026-cı ilin yekunlarına üzrə gümüş istehsalının həcminin 170 min-210 min unsiya aralığında olacağı gözlənilir.