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    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda gümüş istehsalını təxminən 30 % artırıb

    Sənaye
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:29
    Anglo Asian Mining Azərbaycanda gümüş istehsalını təxminən 30 % artırıb

    Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining PLC" şirkəti (aktivləri Azərbaycandadır) 2026-cı ilin III rübündə gümüş istehsalını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27,3 % artıraraq 52 969 unsiyaya (2025-ci ilin III rübündə 41 623 unsiya) çatdırıb.

    "Report" "Anglo Asian Mining"ə istinadən xəbər verir ki, iyul-sentyabr aylarındakı ümumi istehsal həcminin 5 480 unsiyası "dore" xəlitəsinin tərkibində olub, 47 489 unsiyası isə flotasiya emalı nəticəsində və SART texnologiyası vasitəsilə əldə edilib.

    Bu ilin 9 ayı ərzində "Anglo Asian Mining" gümüş istehsalını 40,3 % artıraraq 145 824 unsiyaya (2025-ci ilin 9 ayındakı 103 971 unsiyaya qarşı) çatdırıb.

    Şirkətin təsdiqlənmiş proqnozuna əsasən, bütövlükdə 2026-cı ilin yekunlarına üzrə gümüş istehsalının həcminin 170 min-210 min unsiya aralığında olacağı gözlənilir.

    Qiymətli metallar və qiymətli daşlar Anglo Asian Mining PLC (AAM) Böyük Britaniya
    Anglo Asian Mining увеличила производство серебра в Азербайджане почти на 30%
    Anglo Asian Mining increases silver production in Azerbaijan by nearly 30%
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