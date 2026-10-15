Балансовый капитал Rabitəbank сократился на 7%

Rabitəbank завершил январь-сентябрь 2026 года с чистой прибылью в размере 13,757 млн манатов, что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность банка, за 9 месяцев доходы банка составили 154,151 млн манатов, увеличившись на 14,7% в годовом выражении, расходы - 129,176 млн манатов (+13,5%), отчисления на создание специальных резервов - 11,218 млн манатов (+52,5%). Налог на прибыль банк не уплачивал.

По состоянию на 1 октября активы Rabitəbank составили 1 млрд 453,833 млн манатов, увеличившись за год на 11,2%. Из них 993,121 млн манатов приходилось на чистые кредиты, выданные клиентам. За год кредитный портфель банка вырос на 7,7%.

Обязательства банка за отчетный период увеличились на 11,7% - до 1 млрд 312,329 млн манатов. В том числе депозитный портфель вырос на 7% - до 848,074 млн манатов.

При этом балансовый капитал Rabitəbank сократился на 6,9% и составил 141,504 млн манатов.

Rabitəbank создан в 1993 году. Его уставный капитал составляет 101,3 млн манатов.