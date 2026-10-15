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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности

    Армия
    • 15 октября, 2026
    • 10:08
    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности

    В Баку состоялась экспертная встреча в области поисково-спасательной деятельности в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооруженных сил Италии на 2026 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    Для участия во встрече в страну прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил Итальянской Республики.

    В рамках визита гости посетили базу ВВС Азербайджана, где ознакомились с авиационной техникой и летными средствами, состоящими на вооружении, а также с повседневной деятельностью военнослужащих и условиями несения службы.

    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности
    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности
    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности
    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности
    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности
    Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности
    Армия Азербайджана Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Военное сотрудничество Азербайджано-итальянские отношения
    Фото
    Bakıda Azərbaycan və İtaliya arasında axtarış-xilasetmə sahəsində ekspert görüşü keçirilib
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    Azerbaijan, Italy hold search, rescue meeting in Baku
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