Военные Азербайджана и Италии обменялись опытом в сфере поисково-спасательной деятельности
Армия
- 15 октября, 2026
- 10:08
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В Баку состоялась экспертная встреча в области поисково-спасательной деятельности в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооруженных сил Италии на 2026 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Для участия во встрече в страну прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил Итальянской Республики.
В рамках визита гости посетили базу ВВС Азербайджана, где ознакомились с авиационной техникой и летными средствами, состоящими на вооружении, а также с повседневной деятельностью военнослужащих и условиями несения службы.
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