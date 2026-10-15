В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма
- 15 октября, 2026
- 10:18
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В Габале и Гахе состоялись заседания региональных туристических советов, организованные Государственным агентством по туризму.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, в мероприятиях приняли участие около 100 представителей почти 30 государственных структур, в том числе местных исполнительных властей.
Представители госагентства и Бюро по туризму Азербайджана рассказали о перспективах развития регионов, маркетинговых проектах, туристических брендах и ознакомительных поездках для иностранных медиа и туристических компаний.
В завершение участники представили свои предложения и подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества для эффективного использования туристического потенциала регионов и решения существующих проблем.