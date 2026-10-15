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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма

    Туризм
    • 15 октября, 2026
    • 10:18
    В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма

    В Габале и Гахе состоялись заседания региональных туристических советов, организованные Государственным агентством по туризму.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, в мероприятиях приняли участие около 100 представителей почти 30 государственных структур, в том числе местных исполнительных властей.

    Представители госагентства и Бюро по туризму Азербайджана рассказали о перспективах развития регионов, маркетинговых проектах, туристических брендах и ознакомительных поездках для иностранных медиа и туристических компаний.

    В завершение участники представили свои предложения и подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества для эффективного использования туристического потенциала регионов и решения существующих проблем.

    В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма
    В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма
    В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма
    В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма
    В Габале и Гахе обсудили перспективы развития туризма

    Туризм в Азербайджане Бюро по туризму Азербайджана
    Фото
    Regional Turizm Şuralarının iclasları keçirilib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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