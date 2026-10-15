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    РФ рассчитывает начать строительство ж/д линии Решт-Астара в Иране в 2027 году

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2026
    • 10:08
    РФ рассчитывает начать строительство ж/д линии Решт-Астара в Иране в 2027 году

    Россия и Иран рассчитывают начать строительство железнодорожной линии Решт-Астара на севере Ирана в 2027 году.

    Как передает Report, об этом агенству "Интерфакс" сообщил первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов в кулуарах VIII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way.

    Он сказал, что по условиям межправсоглашения, завершить строительство планируется в течение трех лет.

    "Реализуется (проект), уже ведут там изыскательские работы, в полную силу развернуты. Они начались в начале этого года, потом был перерыв из-за военных действий, и сейчас они восстановлены в полном размере", - отметил Павлов.

    В мае прошлого года Россия и Иран начали изыскательские работы для строительства ж/д линии Решт-Астара, где планируется проложить 162 км ж/д пути, построить восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Участок станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг".

    Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, в том числе Россия выделит 1,3 млрд евро. Ожидается, что общий объем грузооборота после реализации этого проекта только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год.

    Транспортный коридор Север-Юг Железнодорожная линия Решт-Астара Исламская Республика Иран Российская Федерация (РФ)
    Rusiya İranda Rəşt-Astara dəmir yolunun inşasına gələn il başlamağı planlaşdırır
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