В Польше из-за ошибки диспетчера поезда едва не столкнулись лоб в лоб

В Польше ошибка диспетчера едва не привела к лобовому столкновению двух пассажирских поездов PKP Intercity.

В Польше ошибка диспетчера едва не привела к лобовому столкновению двух пассажирских поездов PKP Intercity.

Как сообщает Report со ссылкой на RMF24, инцидент произошел днем 12 июля в районе станции Рациборовице, недалеко от Кракова. Один из составов направлялся в сторону Варшавы, другой - в противоположном направлении. Оба поезда по ошибке были выведены на один путь и двигались навстречу друг другу.

Составы удалось остановить на светофорах на расстоянии около 1000 метров друг от друга, поэтому непосредственной угрозы для пассажиров и экипажей не возникло.

"Ситуация расследуется железнодорожной комиссией, созданной по данному инциденту", - сообщила пресс-секретарь PKP Юстина Москалевич.

Инцидент вызвал серьезные сбои в движении между Краковом и Варшавой: десятки рейсов задерживаются на 1–2 часа, пассажиры вынуждены долго ждать на станциях или в поездах.