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Состоялась презентация совместного азербайджано-израильского фильма "Путь нашей любви"

Состоялась презентация совместного азербайджано-израильского фильма "Путь нашей любви" В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при организации Международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" (АзИз) состоялась презентация фильма "Пути нашей любви" совместного производства азербайджанских и израильских кинематографистов,
Искусство
9 июля 2025 г. 13:07
Состоялась презентация совместного азербайджано-израильского фильма Путь нашей любви

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при организации Международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" (АзИз) состоялась презентация фильма "Путь нашей любви" совместного производства азербайджанских и израильских кинематографистов,

Как сообщили Report в центре, в мероприятии приняли участие известные общественные деятели и деятели искусства.

Фильм, созданный израильской киностудией "Шолуми", рассказывает историю вечной любви между евреем-ашкенази азербайджанского происхождения и мусульманкой-азербайджанкой, а также воспевает дружбу между народами Израиля и Азербайджана.

Герои фильма Михаил Салман и Егяна Салман в настоящее время проживают в Израиле и являются активистами диаспоры, внесшими значительный вклад в укрепление отношений между народами Азербайджана и Израиля.

Автор сценария и режиссер фильма - Руфат Асадов (Азербайджан), продюсер - Шауль Симан-Тов (Израиль), операторы - Роял Гулузаде, Вюсал Назимоглу и Сархан Мадатли (Азербайджан).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İsrail kinematoqrafçılarının “Sevgimizin yolları” filmi təqdim olunub

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