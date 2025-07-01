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Не прошедшим аттестационный экзамен учителям будет предоставлен второй шанс

Не прошедшим аттестационный экзамен учителям будет предоставлен второй шанс Не прошедшим аттестационный экзамен некоторым учителям будет предоставлен второй шанс.
Искусство
1 июля 2025 г. 14:17
Не прошедшим аттестационный экзамен учителям будет предоставлен второй шанс

Не прошедшим аттестационный экзамен некоторым учителям будет предоставлен второй шанс.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам советник министра культуры Джасарет Валехов.

По его словам, Министерство культуры даст второй шанс для учителей искусств, получивших неудовлетворительные оценки от трех из пяти экспертов и удовлетворительные оценки от двух из пяти экспертов на аттестационном экзамене:

"Для этих учителей в трех подведомственных министерству школах организованы тренинги с участием квалифицированных специалистов. Цель - помочь им успешно пройти этапы тестирования и собеседования в Государственном экзаменационном центре. Если они успешно пройдут эти этапы, им будет предоставлена ​​возможность возобновить преподавательскую деятельность на прежних рабочих местах".

Советник министра уточнил, что на первом этапе аттестации в эту категорию было включено более 110 учителей.

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Версия на азербайджанском языке Attestasiya imtahanından keçməyən bəzi müəllimlərə ikinci şans veriləcək

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