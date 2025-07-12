США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС.
Как передает Report, об этом он сообщил в двух посланиях, направленных в субботу в Мехико и Брюссель.
"С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал он.
При этом Трамп не исключил возможности продолжения переговоров.
Аналогичное послание получили и в Мехико. Копии посланий опубликованы в аккаунте президента США в соцсети Truth Social.