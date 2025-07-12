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Депутат: Пресса достойно выполнила свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну

Депутат: Пресса достойно выполнила свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну Депутат: Пресса достойно выполнила свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну
Медиа
12 июля 2025 г. 15:32
Депутат: Пресса достойно выполнила свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну

Азербайджанская пресса играет важную роль в просвещении народа, защите родного языка и национально-моральных ценностей, пропаганде и развитии культуры и искусства.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова на мероприятии по случаю 150-летия азербайджанской печати.

Она напомнила, что отмена цензуры в СМИ указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 6 августа 1998 года создала журналистам широкие возможности для свободного и беспрепятственного выражения своего мнения, а принятый в 1999 году Закон "О средствах массовой информации" отменил требование получения разрешения государственных органов на учреждение органа печати.

Депутат также подчеркнула, что представители прессы достойно выполнили свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Mətbuat həm Birinci, həm də İkinci Qarabağ müharibələrində üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdi

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