Депутат: Пресса достойно выполнила свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну

Депутат: Пресса достойно выполнила свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну

Азербайджанская пресса играет важную роль в просвещении народа, защите родного языка и национально-моральных ценностей, пропаганде и развитии культуры и искусства.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова на мероприятии по случаю 150-летия азербайджанской печати.

Она напомнила, что отмена цензуры в СМИ указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 6 августа 1998 года создала журналистам широкие возможности для свободного и беспрепятственного выражения своего мнения, а принятый в 1999 году Закон "О средствах массовой информации" отменил требование получения разрешения государственных органов на учреждение органа печати.

Депутат также подчеркнула, что представители прессы достойно выполнили свой долг как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну.