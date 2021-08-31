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Названа дата выхода Windows 11

Названа дата выхода Windows 11 Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября
ИКТ
31 августа 2021 г. 18:42
Названа дата выхода Windows 11

Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Microsoft.

В этот день начнется как развертывание бесплатного обновления, так и продажа компьютеров с предустановленной Windows 11.

В компании ожидают, что пользователи устройств, которые будут поддерживать новую ОС, обновятся до середины 2022 года.

Текущая версия - Windows 10 - будет получать обновления до 14 октября 2025 года. В этот день выйдет очередное обновление операционной системы.

Напомним, что впервые Windows 11 был представлен в июне. Одним из главных нововведений, на которое обратили внимание пользователи, является новая позиция меню "Пуск" - теперь она располагается в центральной части панели задач. В числе других изменений можно отметить доработанный дизайн и улучшенную систему поддержки двух мониторов.

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