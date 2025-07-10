Главный тренер "Целе": На поле мы оказались сильнее

В матче Лиги Европы УЕФА "Селе" был сильнее, чем "Сабах".

В матче Лиги Европы УЕФА "Целе" был сильнее, чем "Сабах".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер словенского клуба Альберт Риера на пресс-конференции после игры.

"До начала сезона была усталость. Но я думаю, что на поле сильнее были мы. Вероятно, главный тренер соперника согласится с нами. Мы постараемся исправить наши ошибки. Впереди нас ждут 90 минут. Еще ничего не закончилось. Ответный матч начнем так, будто счет 0:0", - отметил специалист.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 17 июля в Словении.