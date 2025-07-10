Сербия выразила готовность помочь в восстановлении Украины

Сербия готова оказать поддержку Киеву в рамках восстановления двух конкретных областей, а также принять у себя любые публичные, частные или неформальные переговоры, способствующие урегулированию российско-украинского конфликта.

Сербия готова оказать поддержку Киеву в рамках восстановления двух конкретных областей, а также принять у себя любые публичные, частные или неформальные переговоры, способствующие урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Я передал готовность Сербии, при нашей неизменной поддержке мира, быть площадкой для любых переговоров - публичных, частных, неформальных - которые могут способствовать разрешению конфликта в Украине", - приводятся слова Джурича в заявлении сербского кабмина.

В контексте возможного участия Сербии в проектах по восстановлению Украины Джурич сообщил, что ведутся переговоры о восстановлении двух конкретных областей.

"Сербия будет участвовать во всех инициативах, направленных на оказание помощи пострадавшим гражданским лицам", - подчеркнул он.