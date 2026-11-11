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    На российском НПЗ в Омске начался пожар после атаки БПЛА

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 19:20
    На российском НПЗ в Омске начался пожар после атаки БПЛА

    Украинский беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Омске.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские медиа.

    Информацию об атаке на Омскую область подтвердил губернатор Виталий Хоценко.

    "Вооруженные силы Украины во второй половине дня 11 ноября атаковали беспилотниками Омскую область", - сообщил он, не приведя деталей.

    По словам пресс-секретаря губернатора Мины Ахвердиевой, в городском аэропорту Омска приостановили прием и отправку самолетов, также в городе включили сирены, ограничили сотовую связь и мобильный интернет.

    По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, целью удара ВСУ стал Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - крупнейший в России. Предприятие мощностью 22 млн тонн в год принадлежит "Газпром нефти" и расположено в 2,5 тыс. км от границы с Украиной.

    Уточняется, что взрывы на НПЗ продолжались более двух часов, на заводе начался масштабный пожар.

    Российско-украинский конфликт Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Омская область
    Ukrayna Omskdakı neft emalı zavoduna PUA-larla zərbə endirib
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