УМК: Проведенное Арменией мероприятие в Голубой мечети является провокацией

Управление мусульман Кавказа (УМК) осуждает и выражает решительный протест против проведения в исторической Голубой мечети в Ереване мероприятия, несовместимого с мусульманскими религиозными обрядами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении УМК.

Отмечается, что данный случай является проявлением неэтичного отношения к религиозно-духовному наследию Азербайджана, а также актом вандализма и провокацией.

УМК решительно осуждает это шоу, проведенное под видом культурного мероприятия, и требует от правительства Армении предотвращения подобных случаев:

"Подобный инцидент на фоне демонстрации Арменией, капитулировавшей в результате 44-дневной Отечественной войны, приверженности мирным переговорам ставит под сомнение процесс урегулирования. Это служит лишь интересам реваншистов".

Напомним, что в Ереване в комплексе Голубой мечети состоялось мероприятие, на котором церемониальному залу мечети было официально присвоено имя армянского поэта Егише Чаренца. Вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади, находящийся в Армении с рабочим визитом, открыл табличку с его именем в Торжественном зале мечети. В дальнейшем там планируется установить бюст поэта.