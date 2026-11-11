Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    УМК: Проведенное Арменией мероприятие в Голубой мечети является провокацией

    Религия
    • 11 ноября, 2026
    • 19:29
    УМК: Проведенное Арменией мероприятие в Голубой мечети является провокацией

    Управление мусульман Кавказа (УМК) осуждает и выражает решительный протест против проведения в исторической Голубой мечети в Ереване мероприятия, несовместимого с мусульманскими религиозными обрядами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении УМК.

    Отмечается, что данный случай является проявлением неэтичного отношения к религиозно-духовному наследию Азербайджана, а также актом вандализма и провокацией.

    УМК решительно осуждает это шоу, проведенное под видом культурного мероприятия, и требует от правительства Армении предотвращения подобных случаев:

    "Подобный инцидент на фоне демонстрации Арменией, капитулировавшей в результате 44-дневной Отечественной войны, приверженности мирным переговорам ставит под сомнение процесс урегулирования. Это служит лишь интересам реваншистов".

    Напомним, что в Ереване в комплексе Голубой мечети состоялось мероприятие, на котором церемониальному залу мечети было официально присвоено имя армянского поэта Егише Чаренца. Вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади, находящийся в Армении с рабочим визитом, открыл табличку с его именем в Торжественном зале мечети. В дальнейшем там планируется установить бюст поэта.

    QMİ: İrəvandakı Göy məsciddə müsəlman dini mərasimi ilə bir araya sığmayan tədbirin keçirilməsi təxribatdır
    Caucasus Muslims Office condemns event held at Blue Mosque in Iravan
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    21:02
    Кнессет Израиля утвердил состав Комитета по организации парламентской работы - Обновлено
    Другие страны
    20:57
    Адиль Кязымлы вышел в финал Юношеских летних Олимпийских игр
    Индивидуальные
    20:46
    Лейла Алиева приняла участие во встрече высокого уровня Глобального альянса "Нулевые отходы" в рамках СОР31
    Внешняя политика
    20:40
    Израиль постепенно откажется от военной помощи США
    Другие страны
    20:22
    Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с США
    Другие страны
    20:13
    Госкомитет: Присвоение церемониальному залу Голубой мечети имени армянского поэта является провокацией
    Религия
    20:12
    Всеобщая забастовка в Испании стала крупнейшей за 14 лет - Обновлено-3
    Другие страны
    19:57
    Кавелашвили: Грузия готова к тесному сотрудничеству в рамках климатических инициатив
    Экология
    19:47
    Фото
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Внешняя политика
    Лента новостей