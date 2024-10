Криштиану Роналду начал переговоры по новому контракту с "Аль-Насром"

Португальский нападающий Криштиану Роналду начал переговоры с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии о новом контракте.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Руди Галетти.

По информации источника, перед тем как присоединиться к сборной Португалии, Роналду встретился с генеральным директором клуба, представителями государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и министерства туризма страны. Отмечается, что встреча прошла позитивно и стороны уверены в скором достижении соглашения.