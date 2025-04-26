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Зелим Коцоев взял серебряную медаль чемпионата Европы

Зелим Коцоев взял серебряную медаль чемпионата Европы Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в столице Монтенегро Подгорице.
Индивидуальные
26 апреля 2025 г. 20:18
Зелим Коцоев взял серебряную медаль чемпионата Европы

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в столице Монтенегро Подгорице.

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории до 100 кг, уступил в финале грузину Илье Суламанидзе.

Другой азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) встретится в поединке за бронзовую медаль с немецким спортсменом Эриком Абрамовым.

Ранее Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) завоевали бронзовые медали. Таким образом, члены сборной взяли на континентальном первенстве одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Отметим, что на чемпионате Европы Азербайджан представляют 15 дзюдоистов (9 мужчин и 6 женщин) в 12 весовых категориях. Сборная также примет участие в соревнованиях среди смешанных команд.

Турнир завершится 27 апреля.

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Версия на английском языке Azerbaijani judoka secures silver medal at European Championships
Версия на азербайджанском языке Zelim Kotsoyev Avropa çempionatını gümüş medalla başa vurub

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