При атаке БПЛА на лагерь переселенцев в Судане погибли 11 человек

При атаке беспилотниками военизированной группировки Сил быстрого реагирования Судана (СБР) на лагерь для перемещенных лиц в штате Ривер-Нил погибли по меньшей мере 11 человек.

При атаке беспилотниками военизированной группировки Сил быстрого реагирования Судана (СБР) на лагерь для перемещенных лиц в штате Ривер-Нил погибли по меньшей мере 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщает "Аль Джазира" со ссылкой на данные местных властей.

Согласно информации, еще 23 человека получили ранения, среди которых было по меньшей мере девять детей.

Отмечается, что в результате атаки уже в четвертый раз вышла из строя близлежащая электростанция с момента начала войны между СБР и армией страны.

За последние месяцы СБР обвинялись в нападениях на объекты энергетической инфраструктуры в районах, контролируемых суданской армией, в центральном и северном Судане.

СБР во главе с Мохамедом Хамданом Дагало отрицает проведение атак с использованием беспилотников.