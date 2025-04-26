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Место проведения четвертого раунда переговоров США и Ирана объявит Оман

Место проведения четвертого раунда переговоров США и Ирана объявит Оман Место проведения четвертого раунда непрямых переговоров между США и Ираном объявят власти Омана, выступающие посредниками в процессе урегулирования разногласий по ядерной программе исламской республики.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 22:39
Место проведения четвертого раунда переговоров США и Ирана объявит Оман

Место проведения четвертого раунда непрямых переговоров между США и Ираном объявят власти Омана, выступающие посредниками в процессе урегулирования разногласий по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report, об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в эфире иранского государственного телевидения.

"Следующий раунд, скорее всего, состоится в субботу. Всеми деталями занимается правительство Омана. Они доведут всю информацию, в том числе о месте проведения переговоров, до сведения обеих сторон", - сказал глава МИД.

Отметим, что третий раунд диалога между США и Ираном завершился в субботу в Маскате. Параллельно с политическими переговорами на высоком уровне в оманской столице проходили технические консультации экспертов, которые обсуждали детали потенциального соглашения по ядерной программе республики.

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