О нас

Глава МИД Ирана выразил удовлетворенность переговорами с США по ядерной сделке

Глава МИД Ирана выразил удовлетворенность переговорами с США по ядерной сделке Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что удовлетворен ходом переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики.
В регионе
26 апреля 2025 г. 20:34
Глава МИД Ирана выразил удовлетворенность переговорами с США по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что удовлетворен ходом переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами в эфире иранского государственного телевидения.

"Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно. В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно", - отметил он.

Арагчи заявил, что диалог прошел в более серьезной атмосфере, но обнаружились некоторые разногласия, поэтому сторонам необходимо провести дома дополнительные консультации: "Третий раунд переговоров оказался более серьезным, чем предыдущие, постепенно углубляемся в технические детали".

По его словам, эксперты МАГАТЭ могут присоединиться к следующему раунду диалога.

"Теперь мы постепенно выходим за рамки общих вопросов и переходим к деталям. Сегодня у нас были эксперты по экономическим вопросам. Думаю, на следующей встрече к нам присоединятся эксперты из МАГАТЭ", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iran’s Araghchi voices satisfaction with ‘process, pace’ of talks with US
Версия на азербайджанском языке İran XİN rəhbəri ABŞ ilə nüvə sazişi üzrə danışıqlardan məmnun olduğunu bildirib

Самое читаемое

Жителям сел Сарыджалы и Баллыджа вручены ключи от квартир
ФотоЖителям сел Сарыджалы и Баллыджа вручены ключи от квартир
21 апреля 2025 г. 13:28
На прошлой неделе от мин очищено 893,8 га территории
На прошлой неделе от мин очищено 893,8 га территории
21 апреля 2025 г. 15:16
Советник Трампа: Хегсет не подходит на пост главы Пентагона
Советник Трампа: Хегсет не подходит на пост главы Пентагона
22 апреля 2025 г. 08:35
Генсек АФФА и посол Мексики в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества
Генсек АФФА и посол Мексики в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества
22 апреля 2025 г. 14:22
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Гарвардский университет могут лишить финансирования еще на $1 млрд
Гарвардский университет могут лишить финансирования еще на $1 млрд
21 апреля 2025 г. 06:03
Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконной вырубки в Баку и в регионах
Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконной вырубки в Баку и в регионах
21 апреля 2025 г. 15:18
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi