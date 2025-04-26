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Российские моряки пострадали при ударе США по порту в Йемене

Российские моряки пострадали при ударе США по порту в Йемене Три российских моряка пострадали при авиаударах США по порту Рас-Иса в Йемене.
В регионе
26 апреля 2025 г. 21:45
Российские моряки пострадали при ударе США по порту в Йемене

Три российских моряка пострадали при авиаударах США по порту Рас-Иса в Йемене.

Как передает Report, об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением "Ансар Аллах" (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

"Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести. Среди них Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин", - написал он.

В публикации не указывается под каким флагом шло судно и перевозило ли оно российскую нефть.

Напомним, что США в ночь на 18 апреля ударили по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда. В результате атаки погибли 80 человек, свыше 150 получили ранения.

В Пентагоне же заявили, что атаковали порт, чтобы лишить йеменских хуситов источников топлива и дохода.

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