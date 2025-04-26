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Встреча Трампа и Зеленского не продолжилась из-за графика американского президента

Встреча Трампа и Зеленского не продолжилась из-за графика американского президента Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились продолжить переговоры, команды работают над организацией продолжения встречи.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 19:44
Встреча Трампа и Зеленского не продолжилась из-за графика американского президента

 Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский не смогли продолжить встречу в Ватикане из-за графика американского лидера.

Как передает Report, об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

По его информации, президент США не смог продолжить переговоры, поскольку его график предполагал, что он покинет Рим сразу после завершения похорон Папы Римского Франциска.

Однако, по данным агентства, Трамп и Зеленский успели обсудить главное во время короткой встречи в соборе Святого Петра длительностью 15 минут.

14:31

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп договорились продолжить переговоры, команды работают над организацией продолжения встречи.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"Президенты встретились в Базилике Святого Петра (в Ватикане), встреча длилась около 15 минут. Лидеры договорились продолжить переговоры. Команды работают над организацией продолжения встречи", - сказал Никифоров.

Он уточнил, что продолжение встречи будет сегодня.

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