Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-ый пакет санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили меры для скорейшего завершения войны и готовящийся ЕС 17-й пакет санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили меры для скорейшего завершения войны и готовящийся ЕС 17-й пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Зеленский в своем телеграм-канале по итогам встречи.

Зеленский отметил, что встреча с главой ЕК прошла в позитивном ключе и была посвящена шагам, которые помогут защитить жизни украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.

"Отдельное внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира", - подчеркнул президент Украины.

Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.