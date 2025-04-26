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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-ый пакет санкций против РФ

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-ый пакет санкций против РФ Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили меры для скорейшего завершения войны и готовящийся ЕС 17-й пакет санкций против России.
В регионе
26 апреля 2025 г. 22:48
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-ый пакет санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили меры для скорейшего завершения войны и готовящийся ЕС 17-й пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Зеленский в своем телеграм-канале по итогам встречи.

Зеленский отметил, что встреча с главой ЕК прошла в позитивном ключе и была посвящена шагам, которые помогут защитить жизни украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.

"Отдельное внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира", - подчеркнул президент Украины.

Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.

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Версия на английском языке Zelenskyy meets von der Leyen following funeral of Pope Francis
Версия на азербайджанском языке Zelenski AK-nın rəhbəri ilə Rusiyaya qarşı 17-ci sanksiyalar paketini müzakirə edib

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