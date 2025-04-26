Кая Каллас обсудила с президентом Армении нормализацию между Баку и Ереваном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудила с президентом Армении Ваагном Хачатряном нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудила с президентом Армении Ваагном Хачатряном нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report , об этом глава европейской дипломатии написала на своей странице в Х.

"Обсудила в Риме свой предстоящий визит в Армению с президентом Ваагном Хачатуряном.

<...> Обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе, включая усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и достижению мира в регионе", - отметила она.

Напомним, что накануне К.Каллас посетила с визитом Азербайджан.