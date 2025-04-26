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Кая Каллас обсудила с президентом Армении нормализацию между Баку и Ереваном

Кая Каллас обсудила с президентом Армении нормализацию между Баку и Ереваном Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудила с президентом Армении Ваагном Хачатряном нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
В регионе
26 апреля 2025 г. 21:13
Кая Каллас обсудила с президентом Армении нормализацию между Баку и Ереваном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудила с президентом Армении Ваагном Хачатряном нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом глава европейской дипломатии написала на своей странице в Х.

"Обсудила в Риме свой предстоящий визит в Армению с президентом Ваагном Хачатуряном.

<...> Обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе, включая усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и достижению мира в регионе", - отметила она.

Напомним, что накануне К.Каллас посетила с визитом Азербайджан.

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Версия на английском языке Kaja Kallas discusses Baku-Yerevan normalization with Armenian president
Версия на азербайджанском языке Kaya Kallas Ermənistan prezidenti ilə Bakı ilə İrəvan arasında normallaşmanı müzakirə edib

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