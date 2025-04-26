В Загатале проводятся работы по предотвращению наводнений

На горных реках, протекающих по территории Загатальского района, начаты превентивные мероприятия против наводнений.

На горных реках, протекающих по территории Загатальского района, начаты превентивные мероприятия против наводнений.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в местном управлении эксплуатации водно-мелиоративных систем при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, специалисты ведомства приступили к берегоукрепительным работам, в соответствии с утвержденным планом параллельно проводится очистка русел рек.

В управлении отметили, что на берегах семи рек, протекающих по территории района, построено 45 км дамб, для защиты сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов проведены ремонтные работы на каменно-бетонных дамбах общей протяженностью 100 погонных метров.

Кроме того, с использованием тяжелой техники выполнены работы по возведению земляных валов и очистке речного русла объемом свыше 236 тыс. кубометров.