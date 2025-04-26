Число погибших при взрыве в иранском порту достигло восьми

Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Количество погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе возросло до восьми, пострадали свыше 750 человек.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени.

"Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид-Раджаи возросло до восьми. Пострадали 759 человек", - сказал он.

По словам же командующего силами правопорядка провинции Али Акбара Джавидана, шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва.

Tasnim утверждает, что взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.

Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 км от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.

19:27

Число погибших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи на юге страны увеличилось до пяти.

Как передает Report, об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде в эфире телеканала IRIB.

"Число погибших в результате взрыва достигло пяти. Число пострадавших хоть и продолжает расти, но многие быстро покидают медучреждения, получив помощь", - отметил Хасанзаде.

По его словам, в данный момент ситуация находится под контролем, все службы работают, в район происшествия были направлены несколько вертолетов из соседних провинций для тушения возгораний.

По данным Tasnim, число пострадавших в результате взрыва в порту превысило 700 человек, и существует вероятность, что число пострадавших увеличится.

16:59

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

"К настоящему моменту подтверждена гибель четырех человек в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи", - сообщил телеканал IRIB.

15:51

Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива на юге Ирана, возросло до 516.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

"Общее число пострадавших достигло 516", - сказал он.

Информации о погибших представитель экстренной службы не привел.

15:17

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива превысило 406.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили иранские местные власти.

По предварительной информации взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов, сообщило таможенное управление города Бендер-Аббас, где расположен порт.

"Вероятнее всего, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов, находящемся на территории порта в контейнерном терминале", - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время порт приостановил свою работу.

14:59

Число пострадавших при взрыве в иранскому порту Шахид-Раджаи увеличилось до 281 человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Tasnim.

Данные о пострадавших приводят экстренные службы провинции Хормозган.

Ранее представитель экстренных служб провинции Хормозган сообщал о 115 пострадавших в результате взрыва.

14:41

Число пострадавших при взрыве в иранскому порту Шахид-Раджаи достигло 115 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах провинции Хормозган.

Ранее представитель экстренных служб провинции Хормозган сообщал о 80 пострадавших в результате взрыва.

14:22

Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в Иране, увеличилось до 80.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах.

При этом не исключается, что в результате инцидента могут быть и погибшие.

Ранее представитель экстренных служб провинции Хормозган сообщил, что по меньшей мере 47 человек получили травмы при взрыве.

14:08

По меньшей мере 47 человек пострадали при взрыве в порту Шахид-Раджаи, расположенного в 23 км к западу от иранского города Бендер-Аббас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган.

"По предварительным данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи (один из крупнейших портов Ирана) в городе Бендер-Аббас пострадали 47 человек", - отметил он.

13:34

Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации Tasnim, взрыв произошел в результате взрыва резервуара для хранения топлива.

Отмечается, что взрывная волна разрушила офисное здание и повредила большое количество автомобилей в порту. Несколько сотрудников порта получили ранения.

Официальные лица Ирана пока не комментируют инцидент.