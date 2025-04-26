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Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
Милли Меджлис
26 апреля 2025 г. 19:33
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Как сообщили Report в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на мероприятии, которое состоялось 26 апреля в Ватикане на площади Святого Петра, страну представляла спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова.

На прощальной мессе присутствовали главы государств и правительств, спикеры парламентов, духовенство и видные общественные деятели.

Спикер С.Гафарова встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Полом Галлахером, передав им соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker of Azerbaijani Parliament attends Pope Francis' funeral
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Vatikanda Roma Papasının dəfn mərasimində iştirak edib

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