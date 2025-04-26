Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
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На прощальной мессе присутствовали главы государств и правительств, спикеры парламентов, духовенство и видные общественные деятели.
Спикер С.Гафарова встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Полом Галлахером, передав им соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.