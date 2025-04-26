Хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками американский авианосец Harry Truman, находящийся в акватории Красного моря.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками американский авианосец Harry Truman, находящийся в акватории Красного моря.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

"В ответ на продолжающуюся ежедневную агрессию США против нашей страны военно-воздушные и военно-морские силы провели совместную операцию против вражеских военных кораблей, возглавляемых американским авианосцем Harry Truman. Они были атакованы в северной части Красного моря с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель движения.

Сариа также сообщил, что силы повстанцев готовы "отвечать на эскалацию со стороны США аналогичными мерами". "Военные операции в Красном и Аравийском морях продолжатся до прекращения агрессии против Газы и снятия блокады", - добавил он.