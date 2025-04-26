О нас

Хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками американский авианосец Harry Truman, находящийся в акватории Красного моря.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 20:02
Хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками американский авианосец Harry Truman, находящийся в акватории Красного моря.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

"В ответ на продолжающуюся ежедневную агрессию США против нашей страны военно-воздушные и военно-морские силы провели совместную операцию против вражеских военных кораблей, возглавляемых американским авианосцем Harry Truman. Они были атакованы в северной части Красного моря с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель движения.

Сариа также сообщил, что силы повстанцев готовы "отвечать на эскалацию со стороны США аналогичными мерами". "Военные операции в Красном и Аравийском морях продолжатся до прекращения агрессии против Газы и снятия блокады", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Houthis attack USS Harry Truman
Версия на азербайджанском языке Husilər ABŞ-nin “Harri Truman” aviadaşıyıcısına pilotsuz təyyarələrlə hücum edib

Экслюзивные новости

Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50
Новоназначенный посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку
Новоназначенный посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку
15 апреля 2025 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi