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Мелони и Зеленский поддержали усилия Трампа по достижению мира в Украине

Мелони и Зеленский поддержали усилия Трампа по достижению мира в Украине Премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский, прибывший в Рим на церемонию похорон Папы Римского Франциска, обсудили достижение перемирия между Россией и Украиной.
В регионе
26 апреля 2025 г. 20:56
Мелони и Зеленский поддержали усилия Трампа по достижению мира в Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский, прибывший в Рим на церемонию похорон Папы Римского Франциска, обсудили достижение мира между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает правительственный Дворец Киджи.

"В ходе встречи лидеры вновь заявили о своей поддержке усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира, который может гарантировать Украине будущее безопасности, суверенитета и свободы", - говорится в сообщении.

Премьер Италии подчеркнула необходимость немедленного и безоговорочного прекращения огня, а также необходимость принятия Россией конкретных обязательств по началу мирного процесса.

"Премьер приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. Теперь от России также ожидается конкретная демонстрация своей готовности к миру", - добавили в совете министров.

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Версия на азербайджанском языке Meloni və Zelenski Trampın Ukrayna ilə bağlı sülh səylərini dəstəkləyiblər

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